Schüsse in Alabama: Feuerwehr findet sieben Tote in brennenden Haus

Im US-Staat fallen zunächst Schüsse, dann fängt ein Haus Feuer. Als die Rettungskräfte zum Löschen ausrückten, fanden sie die Leichen von drei Männern und vier Frauen. Die Spurensuche läuft, es gibt bisher weder Hinweise auf einen Tatverdächtigen noch auf ein Motiv.

Valhermoso Springs. Polizisten haben in einem brennenden Haus im US-Staat Alabama sieben Tote gefunden. Nachbarn hatten den Notruf angerufen, nachdem sie Schüsse in dem Gebäude in Valhermoso Springs gehört hatten. Die Beamten löschten das Feuer am Freitagmorgen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Im Haus hätten sie die Leichen von drei Männern und vier Frauen gefunden, berichtete der Fernsehsender WAAY-TV.

Ein Mitarbeiter des Sheriff-Büros von Morgan County, Mike Swafford, sprach von einer “schrecklichen Szene”. “Wir haben zu diesem Zeitpunkt kein Motiv”, sagte er dem Sender. “Wir haben noch keinen Verdächtigen.” Die Spurensuche laufe. “Wir können sagen, dass wir nicht glauben, dass jemand in der Gegend in akuter Gefahr ist.”

RND/AP