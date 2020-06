Wie in vielen Gegenden in den USA gab es auch in Buffalo Proteste und Demonstrationen. Quelle: Mike Desmond/WBFO/AP/dpa

Teenager räumt nach Protesten auf: Anwohner spendiert Auto und Stipendium Ein 18 Jahre alter Mann wollte seine Straße nach den Protesten gegen Rassismus nicht voller Müll und Glas zurücklassen. Eine ganze Nacht lang räumte er auf. Dafür erhält er jetzt Geschenke von einem Fremden: ein Auto und ein College-Stipendium. Buffalo. Ein Teenager hat nach Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität in der US-Stadt Buffalo Medienberichten zufolge seine Straße saubergemacht – und dafür ein Auto und ein College-Stipendium bekommen. Er habe im Fernsehen gesehen, dass seine Straße nach den Protesten voller Glas und Müll war, sagte der 18-Jährige dem TV-Sender CNN. Daraufhin habe er sich mitten in der Nacht einen Besen und Mülltüten geschnappt und bis in den frühen Morgen hinein aufgeräumt. Nachdem daraufhin in Lokalmedien über die Aufräumaktion des Teenagers berichtet wurde, gab es ganz besonderen Dank: Ein Mann, der die Berichte gesehen hatte, schenkte ihm ein Auto und das Medaille College in Buffalo ein Stipendium. „Ich bin sehr dankbar für alles, das alle für mich getan haben“, sagte der Teenager zu CNN. RND/dpa