Kleingärtner-Chef Heidemann: “Wir müssen mehr und besser hinschauen”

“Ich bin entsetzt”: Werner Heidemann, Geschäftsführer des westfälischen Kleingärtnerverbands, ist fassungslos über den Missbrauchsfall in einer Münsteraner Kolonie. Blicke hinter geschlossene Türen von Lauben seien kaum zu erhalten, eine stärkere soziale Kontrolle nötig, sagt er.

Nach dem Missbrauchsfall von Münster zeigt sich Werner Heidemann, Geschäftsführer des Landesverbands Westfalen und Lippe der Kleingärtner, entsetzt: “Ich bin fassungslos. Das muss man verurteilen ohne Wenn und Aber”, sagt der 65-Jährige, der auch Präsidiumsmitglied des Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde ist. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht Heidemann über mögliche Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen Münster (Kleingartenkolonie) und Lügde (Campingplatz).

Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von dem Missbrauchsfall in einer Gartenlaube in Münster gehört haben?

Ich bin fassungslos. Da kann man nur fassungslos sein. Das muss man verurteilen ohne Wenn und Aber. Und es ist völlig egal, ob das auf einem Campingplatz ist, in einer Kleingartenanlage oder in einem Mietshaus geschieht. Das geht nicht (aufgebracht und laut). Das darf es nicht geben.

Nun ist es aber in einer Kleingartenanlage passiert. Man stellt sich diese Campingplätze wie im Fall Lüdge gern als Orte großer Betriebsamkeit und Geselligkeit vor, an denen die soziale Kontrolle groß ist, wo Leute einander jahrelang kennen und nichts Schlimmes unbemerkt stattfinden kann.

Ja, wie konnte das dort geschehen? Ich bin weder Psychologe noch Kriminalexperte. Sie müssen aber sehen, dass es nicht im offenen Bereich einer Kleingartenanlage passiert ist, und die Menschen haben weggeschaut. Sondern es ist in einer Laube passiert – also in einem eher abgeschiedenen und geschlossenen Raum. Eine Gartenlaube ist wie eine Mietwohnung, wo der Vermieter auch so gut wie keine Möglichkeit hat, sich Zutritt zu verschaffen.

Kennen Sie Details des Falls?

Ich kenne nur die Medienberichte. Der Betreffende war schon sehr perfide, ein IT-Mann, der den eh schon abgeschlossenen Raum der Laube mit digitaler Überwachung ausgestattet hat.

Fällt so jemand nicht auf, der seine Laube in einen Hightech-Ort verwandelt, der an einem geselligen Refugium wie einer Kleingartenanlage Kameras an seinem Häuschen anbringt? Oder ist das bei Kleingärtnern üblich, um den Besitz etwa vor Einbrechern zu schützen?

Nein, das ist keinesfalls üblich. Aber ich kenne den Platz in Münster jetzt auch nicht. Sie müssen wissen, wir sind groß, wir haben auf Bundesebene deutlich über 900.000 Mitglieder, die in 15.000 Kleingärtnervereinen organisiert sind. Unterm Strich finden Sie da den Durchschnitt der Gesellschaft, da finden sie Extrovertierte und Introvertierte, Gesellige und Sonderlinge, einfach Menschen aller Couleur – wie in allen Massenorganisationen. Die einen sind offen, nehmen an allem Teil, die anderen leben auch im Kleingarten eher zurückgezogen.

Was kann man tun, damit diese Refugien nicht weiter zu bevorzugten Orten für Sexualverbrechen, für den Missbrauch von Kindern werden?

Ich bin noch zu geschockt, um da irgendwelche Ideen zu haben, Ratschläge geben zu können. Als jemand, der ehrenamtlich tätig ist, kann ich nur an alle appellieren: Wir müssen mehr und besser hinschauen.

Auch auf die Gefahr, dass der Freiraum Kleingarten in etwas anderes verwandelt wird?

Das wird eine Gratwanderung werden, ganz klar. Wollen Sie jeden verdächtigen? Nein. Hinschauen, kommunizieren, aber nicht stigmatisieren. Wie das konkret aussehen soll, weiß ich noch nicht.

Was empfinden Sie bei der Häufigkeit, mit der Missbrauchsfälle von Pädophilen an Kindern derzeit bekannt werden, über die Gesellschaft in der Sie leben?

Ich bin entsetzt. Dass die Mutter des mutmaßlichen Täters auch noch Erzieherin in einer Kita gewesen sein soll. So etwas lässt einen völlig ratlos zurück.

Was wird der Fall Münster Ihrer Meinung nach an Folgen haben? Das bringt ja nicht nur den Platz, sondern einen ganzen Bereich der deutschen Freizeitkultur in Misskredit.

Ich tue mich sehr schwer, das heute schon abzuschätzen. Ich bin emotional zu geladen, das merken Sie sicher. Ich kann Ihnen weder sagen, ob das Kleingartenwesen dadurch an sich erschüttert wird, noch kann ich Ihnen versichern, dass etwas dergleichen nie mehr passieren wird. Im Moment ist alles in mir aufgebracht. Jeden aufrechten Bürger in Münster wühlt das auf: Was ist da Schlimmes passiert? Warum konnte dieses Schlimme bei uns in Münster passieren? Ich bin da selbst nicht frei, ich habe auch mal in Münster gelebt, Münster ist auch Teil meiner Geschichte.

Der Kleingarten als Ort jenseits von Stress und Hektik hatte in den vergangenen Jahren Aufwind bekommen, hatte sich zuletzt vom Ruch des Kleinbürgerlichen, Spießigen befreit.

Ja, weil die Menschen sich nach Natur sehnen. Sie wollen den Boden unter den Füßen spüren, mit den Händen in Erde wühlen, etwas anpflanzen. Das Kleingartenwesen erlebte zuletzt tatsächlich eine Renaissance – auch bei jüngeren Menschen, erst recht in Zeiten der Pandemie. Der Garten wird als etwas sehr Positives wahrgenommen – und dann kommt so ein Schlag ins Kontor. Ich habe ein Statement des Innenministers gehört, dass die Polizeikräfte in diesem Bereich aufgestockt worden seien und deshalb derzeit mehr aufgedeckt werde. Da graut einem dann vor der Dunkelziffer. Man fragt sich doch: Mensch, was ist da los in dieser Gesellschaft?

Werner Heidemann (65) ist seit 1985 Geschäftsführer des Landesverbands Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V. und im Ehrenamt Präsidiumsmitglied des Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde. Er ist dort Chefredakteur der BDG-Mitgliederzeitschrift “Der Fachberater”.

Von Matthias Halbig/RND