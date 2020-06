Ausländer dürfen in Ukraine Babys von Leihmüttern abholen

128 Babys warten derzeit in der Ukraine auf ihre Eltern – sie wurden von Leihmüttern ausgetragen und die Eltern können aufgrund der Corona-Pandemie nicht einreisen, um sie abzuholen. 31 Paare sind inzwischen in der Ukraine angekommen und haben ihren Nachwuchs getroffen.

Kiew. Eltern aus dem Ausland dürfen nach einer wochenlangen Wartezeit wegen der Corona-Pandemie wieder in die Ukraine reisen, um ihre dort von Leihmüttern ausgetragenen Babys abzuholen. 31 Paare seien bereits eingereist und hätten ihre Neugeborenen getroffen, sagte die ukrainische Ombudsfrau für Menschenrechte, Ljudmila Denisowa, am Mittwoch. Unter anderem hätten Eltern aus Spanien ihre vor fünf Wochen geborene Tochter in die Arme schließen können. “Es ist ein besonderer Tag”, schrieb Denisowa auf Facebook.

Das Geschäft mit Leihmüttern floriert in der Ukraine. Sie ist eines der wenigen Länder, die gestatten, dass Ausländern diese Dienstleistung angeboten wird. Insgesamt warten derzeit 128 von Leihmüttern ausgetragene Babys in der Ukraine auf ihre Eltern. Die meisten von ihnen hätten bereits eine Einreisebewilligung erhalten und würden in den nächsten Wochen erwartet, sagte Deniswowa.

Babys mussten in engen Reihen nebeneinander ausharren

Die Angelegenheit erlangte Aufmerksamkeit, nachdem Biotexcom, die größte Leihmutter-Firma in der Ukraine, ein Video veröffentlicht hatte, in dem Dutzende Säuglinge in Babykörben in engen Reihen aufgereiht waren. Sie befanden sich in zwei großen Räumen eines Hotels, in dem die Klinik ihre Kunden unterbringt.

RND/AP