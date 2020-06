Männer belästigen Mädchen im Bus sexuell und schlagen Helferin

Im nordrhein-westfälischen Eschweiler haben drei Männer in einem Bus eine 15-Jährige sexuell belästigt. Als eine Frau eingreifen wollte, schlug ihr einer der Männer ins Gesicht. Die Täter konnten fliehen. Die Polizei sucht nun nicht nur die Tatverdächtigen, sondern auch Zeugen und die Frau, die eingriff.

Eschweiler. Drei Männer haben in einem Bus in Eschweiler ein 15-jähriges Mädchen belästigt und unsittlich berührt. Als sich eine mitfahrende Frau einmischte, schlug ihr einer der Täter ins Gesicht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die drei Männer konnten nach der Attacke am 6. Juni aus dem Bus entkommen.

Die Kriminalpolizei suche nach den Tatverdächtigen. Zudem wollen die Beamten weitere Zeugen und die Frau ausfindig machen, die sich für das Mädchen eingesetzt habe und geschlagen worden sei.

RND/dpa