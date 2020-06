Das letzte Wort dauerte fünf Tage: Bankräuber muss trotzdem in Haft

Über fünf Tage hat er sein letztes Wort gedehnt, doch das half einem 71 Jahre alten Mann auch nicht. Er muss muss wegen mehrerer Überfälle auf Sparkassenfilialen und weil er einem Mitarbeiter dabei in den Bauch schoss, für zwölfeinhalb Jahre in Haft. Das Gericht ordnete Sicherheitsverwahrung an.

Hamburg. Die Verurteilung eines 71 Jahre alten Bankräubers durch das Landgericht Hamburg ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch in Hamburg mit. Das Landgericht hatte den 71-Jährigen am 7. Oktober vergangenen Jahres zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Strafkammer sprach ihn wegen schwerer räuberischer Erpressung in drei Fällen und versuchten Mordes schuldig.

Der zuletzt in Kiel wohnende Deutsche hatte zwischen 2011 und 2019 drei Hamburger Sparkassenfilialen überfallen und dabei etwa 25.000 Euro erbeutet. Bei einem seiner Raubzüge hatte er auf einen Bankmitarbeiter geschossen und ihn im Bauch getroffen. Der Mann überlebte nur dank einer Notoperation.

Der redselige Senior machte vor Gericht weitschweifende Ausführungen

Die Taten hatte der redefreudige und rüstige 71-Jährige während des Prozesses gestanden, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Nachdem er sein letztes Wort auf fünf Tage ausgedehnt und sich dabei mehrfach wiederholt und weitschweifende Ausführungen gemacht hatte, war ihm das Wort schließlich von der Richterin entzogen worden.

Der Bundesgerichtshof konnte dabei keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten erkennen. Ihm sei ausreichend Gelegenheit zum letzten Wort gegeben worden, stellten die Leipziger Richter in ihrem Beschluss vom 27. Mai fest. Die Vorsitzende Richterin am Landgericht Hamburg habe den Angeklagten auch wegen Wiederholungen und Weitschweifigkeiten ermahnen und ihm schließlich das Wort entziehen dürfen.

RND/dpa