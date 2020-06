Russland nimmt nach Ölunglück Manager des Kraftwerks fest

Nach einem Leck in einem russischen Kraftwerk sind drei Manager festgenommen worden, darunter der Leiter des Kraftwerks, der Chefingenieur und dessen Stellvertreter. Nach einem Defekt im Tank sind rund 20.000 Tonnen Diesel ausgelaufen – und verseuchten Wasserläufe in der Region.

Norilsk. Nach dem Auslaufen von 20.000 Tonnen Diesel sind in Russland drei Manager des Kraftwerks festgenommen worden. Der Leiter des Kraftwerks von Norilsk Nickel, Pawel Smirnow, Chefingenieur Alexej Stepanow und dessen Stellvertreter Juri Kusnezow seien wegen des Verdachts festgenommen worden, dass sie gegen Umweltbestimmungen verstoßen hätten, sagte eine Sprecherin des russischen Ermittlungskomitees am Mittwoch. Ihnen könnten bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen.

Der Kraftstoff war ausgelaufen, nachdem es am 29. Mai an einem Vorratstank zu einem Defekt gekommen war. Große Teile des ausgelaufenen Diesels verseuchten Wasserläufe in der Region Norilsk und es gibt Sorgen, dass es in den Arktischen Ozean gelangen könnte. Ein Teil des Kraftstoffs ist in einen See gesickert, der durch einen Fluss mit der Karasee verbunden ist, einem Randmeer des Arktischen Ozeans. Örtliche Behörden hoffen allerdings, den Kraftstoff dort aufzuhalten.

Präsident Wladimir Putin bezeichnete das Unglück vergangene Woche als Notstand. Die riesigen Anlagen von Norilsk Nickel haben Norilsk zu einer der am stärksten verschmutzen Städte der Welt gemacht.

RND/AP