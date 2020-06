Rechte-Inhaber von Donaulied: “Hat auf keiner Bühne etwas zu suchen”

Dirk Wöhrle und Klaus Hanslbauer, die Rechte-Inhaber des Donaulieds, reagieren auf die Petition gegen das Lied, in dem die Vergewaltigung eines Mädchens am Donauufer besungen wird. Diese Gewalt habe in der Musik nichts zu suchen, deshalb sei die genannte Passage längst ersetzt worden.

Passau. In der Diskussion um das umstrittene Donaulied melden sich jetzt die Rechte-Inhaber zu Wort. Sie könnten die Bedenken nachvollziehen, “denn auch wir finden den ursprünglichen Text mehr als bedenklich und würden das so nie von unseren Musikern spielen lassen”, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Rechte-Inhaber Dirk Wöhrle und Klaus Hanslbauer. Gewalttätige Szenen zu besingen, habe auf keiner Bühne etwas zu suchen, betonten sie.

Die Passauer Studentin Corinna Schütz wehrt sich mit einer Online-Petition gegen den Originaltext des Lieds, in der es um die Vergewaltigung eines am Donau-Ufer schlafenden Mädchens geht.

Rechte-Inhaber: Originalzeile mit der Vergewaltigung wurde geändert

Gleichzeitig verwiesen die Rechte-Inhaber aber darauf, dass sie genau deshalb bereits vor Jahren die entsprechende Passage im Originaltext, in der es um die Vergewaltigung des schlafenden Mädchens geht, geändert hätten. Die neue Fassung sei auch bei der GEMA angemeldet worden. Es sei genau diese Version, die ihrer Ansicht nach häufiger gespielt werde als das Lied mit Originaltext, gegen den sich Schütz mit einer Online-Petition wehrt. „Natürlich geht es in Festzelten manchmal etwas derber zu, aber unser Text hat absolut nichts mehr mit Gewalt zu tun“, sagte Wöhrle in der Mitteilung.

Die Initiatoren der Petition gegen das Donaulied wollen eine Bürgerinitiative gründen. Die Resonanz auf die „Aktion gegen Bierzelt-Sexismus“ sei enorm, hatte Schütz Anfang Juni gesagt. Die Initiatoren wollten sich auch an den Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) wenden und um Unterstützung bitten, damit künftig bei Volksfesten in der niederbayerischen Stadt auf das Singen des Donauliedes verzichtet wird.

