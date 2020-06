Häftling flieht bei Ausgang unter Aufsicht – und wird gleich wieder geschnappt

In Potsdam konnte ein 24-Jähriger, der gerade eine Haftstrafe wegen Diebstahls absitzt, bei einem begleiteten Freigang entwischen. Die Beamten jedoch fanden den Mann nur wenig später an einer Haltestelle. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn zurück ins Gefängnis.

Potsdam. Während eines begleiteten Aufenthaltes im Freien ist ein 24-jähriger Gefangener geflüchtet. Der Mann war am Donnerstag unter Aufsicht im Potsdamer Stadtteil Bornim unterwegs, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die Polizei suchte demnach mit einem Diensthund nach dem 24-Jährigen, der wegen Diebstahls im Gefängnis sitzt. Wenig später fanden die Polizisten den Mann an einer Haltestelle in der Dortusstraße, wo sie ihn festnahmen und zurück in die Haftanstalt brachten.

RND/dpa