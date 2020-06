Queen Elizabeth nimmt erstmals an öffentlicher Videokonferenz teil

Queen Elizabeth II. hat in einer Videokonferenz mit vier pflegenden Angehörigen gesprochen. Es war die erste öffentliche Videokonferenz dieser Art. Rund sieben Millionen Menschen pflegen in Großbritannien Angehörige oder Freunde.

London. Die britische Königin Elizabeth II. hat erstmals an einer öffentlichen Videokonferenz teilgenommen und mit vier pflegenden Angehörigen gesprochen. Sie redete mit ihnen über deren Erfahrungen während der Corona-Pandemie. “Es ist interessant, all Ihren Berichten und Geschichten zuzuhören und ich bin sehr beeindruckt davon, was Sie bereits erreicht haben”, sagte sie.

Die Videokonferenz wurde am Donnerstag in Ausschnitten auf den Konten der königlichen Familie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Elizabeth kam als letzte zu dem Online-Gespräch hinzu und verließ es als erste – ein Teil des königlichen Protokolls, den der Buckingham-Palast bewahrte. Sie nahm etwa 20 Minuten lang an der Videokonferenz teil, die am 4. Juni statt fand.

Sieben Millionen Menschen pflegen Familienangehörigen

Der Mitschnitt wurde anlässlich der „Carers Week“ – der Woche der pflegenden Angehörigen – veröffentlicht. Etwa sieben Millionen Menschen kümmern sich in Großbritannien unbezahlt um einen pflegebedürftigen Familienangehörigen oder Freund.

