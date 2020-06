Schlagersängerin Sonia Liebing hat “üblen Autounfall”

Auf dem Weg zum Europapark Rust für die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags” wurde Schlagersängerin Sonia Liebing in einen “üblen Autounfall” verwickelt. Sie sei körperlich unverseht, stehe aber unter Schock. Bei der Sendung, die Stefan Mross moderiert, will sie trotzdem auftreten.

Freiburg. Die Schlagersängerin Sonia Liebing (30, “Jugendliebe”) ist auf dem Weg zu einem Auftritt in der ARD-Sendung “Immer wieder sonntags” nach eigenen Angaben in einen Unfall verwickelt worden. Ihr Mann Markus und sie hätten am Samstagmorgen einen “üblen Autounfall” gehabt, schrieb Liebing in ihrer Instagram-Story an ihre Fans. “Wir sind wohlauf, wir stehen extrem unter Schock.” Liebing wolle trotzdem bei “Immer wieder sonntags” auftreten, sagte ihr Manager der “Bild”. Schlagerstar Stefan Mross moderiert die SWR-Sendung, die live aus dem Europapark Rust gesendet wird.

Am Samstagabend erzählte Liebing bei Instagram von dem Unfall, sie und ihr Mann seien im Krankenhaus gewesen und hätten sich „durchchecken“ lassen. Zum Glück sei keiner der Beteiligten schwer verletzt worden.

RND/dpa