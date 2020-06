Laura Müller und Michael Wendler: Sie haben Ja gesagt

Sie haben sich getraut: Schlagerstar Michael Wendler und Laura Müller haben standesamtlich geheiratet. Das verkündet die Braut auf Instagram. Die beiden hätten sich am Mittag in ihrer Wahlheimat Florida das Jawort gegeben. Dazu zeigt sie ein Kussbild im schicken schwarzen Outfit.

Cape Coral. Michael Wendler und Laura Müller haben sich getraut! Die 19-Jährige postete ein Kussbild im schicken Outfit auf Instagram. Dazu schrieb sie: “Heute Mittag amerikanischer Zeit haben wir beide JA gesagt.” Der Sänger und die Influencerin hätten standesamtlich in ihrer Wahlheimat Florida geheiratet und seien überglücklich. “Mein erster Tag als Michas Frau. Aaaahhhhh, ich liebe diesen Mann so sehr”, so Laura Müller. Ob sie überhaupt noch Müller heißt oder doch wie angekündigt den Namen ihres Mannes, der eigentlich Norberg ist, angenommen hat, lässt sie erst einmal offen.

Schon heute freue sie sich auf die kirchliche Hochzeit, die dann auch mit Familie und Freunden stattfinden soll und im Fernsehen übertragen wird. Ein TV-Team begleitet die beiden vom Antrag über die Hochzeitsvorbereitungen bis hin zur Trauung selbst. Das Standesamt war jetzt erst einmal nur ein erster Schritt. “Und zur Feier des Tages führt mich mein Mann jetzt zum Essen aus”, verkündet die glückliche Braut, die sich auf den Hochzeitsfotos im schwarzen Outfit und mit offenen Haaren zeigt.

