Weil ihr Ex beim Lieferservice arbeitet: 19-Jährige bestellt 50 Pizzen an falsche Adressen

Aus Liebeskummer bestellt eine 19-Jährige 50 Pizzen an falsche Adressen. Aber nicht, weil sie das Fastfood aus Frust essen will, sondern weil ihr Ex als Bote bei dem Lieferservice arbeitet. So kann sie ihn heimlich beim Ausliefern beobachten.

Steyr. Aus Liebeskummer hat eine 19-Jährige in Österreich Dutzende Pizzas an falsche Adressen bestellt. Die junge Frau wollte laut Polizei ihren Ex-Freund sehen, der bei einem Lieferservice als Bote arbeitete. Die Frau aus Steyr habe den jungen Mann dann heimlich beobachtet.

Sie habe zwischen dem 20. Februar und 12. März insgesamt 50 Pizzen bestellt, die aber nie zugestellt werden konnten. Die Polizei machte sie schließlich ausfindig. Sie habe Liebeskummer als Grund angegeben. Ob der junge Mann sich durch diese Aktion erweichen ließ und zu ihr zurückkehrte, wusste die Polizei nicht.

RND/dpa