Shakira, Dwayne Johnson und Justin Bieber setzen sich für Corona-Tests ein

Weltstars wie Shakira und Justin Bieber werden bei einem gemeinsamen Konzert für den guten Zweck auftreten. Die Veranstaltung „Global Goal: Unite for Our Future” soll die weltweite Verfügbarkeit von Corona-Tests und die Behandlung unterstützen. Dwayne Johnson wird das Event moderieren.

New York. Mehrere Stars wollen sich mit einem gemeinsamen Konzert für die weltweite Verfügbarkeit von Coronavirus-Tests und -Behandlungen einsetzen. Dwayne Johnson wird die Veranstaltung moderieren, bei der unter anderem Shakira, Miley Cyrus und Jennifer Hudson auftreten werden. “Global Goal: Unite for Our Future” werde am Samstag international von verschiedenen Fernsehsendern, Radiostationen und Internetseiten übertragen werden, kündigten die Organisation Global Citizen und die Europäische Kommission am Montag an.

Coldplay und Justin Bieber treten ebenfalls auf

Usher, Justin Bieber, Coldplay und Chloe x Halle werden auftreten und dabei in Isolation bleiben. Auch Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, Kerry Washington, Salma Hayek und David Beckham nehmen an der Veranstaltung teil. Die Veranstaltung habe das Ziel, die globale Gemeinschaft zu unterstützen, die sich für fairen Zugang zu Gesundheitsversorgung und gegen andere enorme Ungerechtigkeiten auf der Welt einsetze, erklärte Johnson. Es solle sich nicht um eine Spendensammelaktion handeln, sondern die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass marginalisierte Gruppen besonders stark unter der Corona-Pandemie litten, teilten die Organisatoren mit.

RND/AP