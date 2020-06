Wut über Maskenpflicht: Mann leckt Einkaufswagen im Supermarkt ab

Wegen der Maskenpflicht verliert ein Mann in einem Supermarkt in Bayern komplett die Beherrschung. Der Ärger bei dem 32-Jährigen ist so groß, dass er den Griff eines Einkaufswagens und eine Mülltonne ableckt.

Treuchtlingen. Auf ungewöhnliche Weise hat ein Mann im bayerischen Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) seinen Ärger über die geltende Maskenpflicht zum Ausdruck gebracht: Der Mann leckte in einem Supermarkt einen Einkaufswagen und einen Mülleimer ab.

Der 32-Jährige betrat laut Polizei am Montagvormittag den Supermarkt, um dort seine Einkäufe zu erledigen, dabei trug er keine Mund-Nasen-Schutzmaske. Als er vom Personal angesprochen und ihm eine entsprechende Maske zum Kauf angeboten wurde, verlor der Mann die Beherrschung. Er schrie lautstark herum und leckte den Griff des Einkaufwagens ab. Supermarkt-Mitarbeiter alarmierten schließlich die Polizei.

Selbst nach deren Eintreffen beruhigte sich der 32-Jährige nicht und leckte am Mülleimer vor dem Geschäft. Den Mann muss nun mit einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

RND/seb