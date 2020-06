Mädchen, Mutter und Großvater ertrinken in Gartenpool

Bei einem tragischen Unglück im US-Staat New Jersey kommen drei Mitglieder einer Familie ums Leben. Ein Nachbar hört Schreie, alarmierte Einsatzkräfte finden wenig später ein achtjähriges Mädchen, ihre Mutter und ihren Großvater tot im Swimming Pool.

New Jersey. Im US-Staat New Jersey ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Wie der Sender “News 12″ berichtet, sind in East Brunswick drei Familienmitglieder in einem Gartenpool ertrunken. Bei der Familie handelt es sich um ein acht Jahre altes Mädchen, ihre 33-jährige Mutter und den 62-Jährige Großvater. Im Interview mit “ABC News” erklärte der leitende Ermittler Lieutenant Frank Sutter: “Ein Nachbar hörte Schreie und rief den Rettungsdienst. Wir glauben, dass die Mutter aus dem Pool heraus nach Hilfe rief.” Die Verstorbenen seien nach Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Pool gezogen und reanimiert worden. Allerdings kam die Hilfe zu spät: Die drei Familienangehörigen wurden noch vor Ort für tot erklärt.

Todesursache weiterhin unklar

Die Familie sei erst vor knapp einem Monat in die Nachbarschaft gezogen. “Sie waren so wundervolle Menschen”, sagte ein Nachbar “ABC News”. “Ich habe zwei Kinder, zehn und fünf Jahre alt, die sie sind beide wahnsinnig traurig.” In einem Interview mit “News 12″ sagte ein weiterer Nachbar, er habe erst kürzlich mit der Familie gesprochen und sie habe davon berichtet, dass ihr Pool eingerichtet sei und sie sich darauf freuen würden, ihn zu benutzen. “Wir haben uns so für sie gefreut, es war das richtige Wetter. Was ein schlimmer, trauriger Tag.”

Unter welchen Umständen die Familie genau zu Tode kam, ist noch unklar. Die Polizei bestätigte aber bereits, dass es sich um einen Unfall handelte. Wahrscheinlich sei, dass die drei Personen im Pool ertranken. Laut “ABC News” werde aber auch ein mögliches elektrisches Problem im oder am Pool untersucht.

RND/al