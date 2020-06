Berichte über Tote bei Messerangriff in Glasgow – Polizist niedergestochen

In Glasgow soll es nach einem Messerangriff mehrere Tote und Verletzte geben. Die Polizei bestätigte auf Twitter einen Vorfall und rief die Bürger auf, die Gegend zu meiden. Die Lage sei unter Kontrolle, so die Beamten, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Ein Polizist werde im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei im schottischen Glasgow hat auf einen Tatverdächtigen geschossen, der eine Messerattacke begangen haben soll. Man gehe derzeit nicht von Mittätern des Mannes aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Britische Medien berichteten von mehreren Toten. Offizielle Angaben dazu sowie zu möglichen Hintergründen der Tat gab es allerdings zunächst nicht. Während in einigen Berichten zu lesen ist, dass der Attentäter dabei starb, heißt es in anderen, er sei am Arm getroffen und verletzt worden.

Auf der West George Street waren mehr als ein Dutzend Polizeiwagen im Einsatz. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten bewaffnete Polizisten beim Stürmen eines Gebäudes und viele Rettungswagen davor. Der Sender Sky News berichtete von einem Messerangriff, mehrere Menschen seien attackiert worden und es seien Schüsse gefallen. Berichte, wonach es drei Tote gegeben hat, wurden zunächst nicht bestätigt.

Die Polizei sagte, die Familie des niedergestochenen Polizisten sei informiert worden und bekomme Unterstützung.

In einer Verkehrsinformation des Stadtrats von Glasgow hieß es zuvor, wegen eines “schwerwiegenden Polizeieinsatzes” seien einige Straßen gesperrt. Die Polizei riet Bürgerinnen und Bürgern, die Gegend zu meiden.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon nannte die Berichte “wirklich grauenvoll” und sagte, sie werde über die Situation informiert. Der britische Premierminister Boris Johnson zeigte sich bestürzt “von dem fürchterlichen Vorfall in Glasgow”. Seine Gedanken seien bei “allen Opfern und ihren Familien”.

