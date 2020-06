Kater rettet gestürzten Mann in Japan – und erhält nun eine Dankesurkunde

In Japan macht ein Kater einen Mann auf einen anderen Mann, der gestürzt ist, aufmerksam, indem er stur in seine Richtung blickt. So trägt er maßgeblich zur Rettung der Person bei. Dafür erhält das Tier nun eine Dankesurkunde.

Tokio. Ein Hauskater ist in Japan zum Helden geworden. Weil das Tier maßgeblich zur Entdeckung eines gestürzten Mannes beigetragen hatte, verlieh die Stadt Toyoma dem Kater zusammen mit fünf zweibeinigen Rettern feierlich eine Dankesurkunde, wie der japanische Fernsehsender NHK am Samstag berichtete.

Ein älterer Mann hatte an einem Bewässerungskanal bemerkt, wie eine Katze stur in eine bestimmte Richtung schaute. Dadurch neugierig geworden schaute der Senior nach und entdeckte einen reglos am Boden liegenden Mann. Vier andere Anwohner halfen daraufhin, ihn zu bergen. Der Verunglückte hatte bei seinem Sturz Schürfwunden davongetragen, hieß es weiter.

RND/dpa