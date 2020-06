Ärger auf Ferieninsel Norderney: Maskenpflicht für beliebte Straßen angeordnet

So haben sich die Touristen ihren Urlaub auf der deutschen Ferieninsel sicherlich nicht vorgestellt: Denn auf Norderney gilt auf vier Straßen im Ort für die kommenden Wochen eine Maskenpflicht. Die Neuregelung soll zunächst bis zum 19. Juli gelten.

Das hat es bislang noch nicht gegeben: Diese Neuregelung soll zunächst bis zum 19. Juli gelten, das berichtet die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” am Samstag. Betroffen seien die Strandstraße, die Poststraße, die Friedrichstraße zwischen Heinrich- und Bismarckstraße sowie die Schmiedestraße, hieß es in einer Mitteilung.

Mindestabstand in den Straßen sei nicht einzuhalten

Gastronomiebetriebe in den Straßen seien davon ausgenommen, heißt es in der Allgemeinverfügung des Kreises Aurich. Eine Verlängerung nach dem 19. Juli – dem ersten Ferienwochenende in Niedersachsen – sei möglich, heißt es dort weiter. Begründet wird dies damit, dass der Mindestabstand in den Straßen nicht einzuhalten sei, weil dort normalerweise im Sommer ein dichtes Gedränge herrscht. Zumal ab 1. Juli wieder Tagesgäste auf die Insel kommen dürfen.

Das erste Ferienwochenende in vielen Bundesländern hat am Samstag vor allem in Schleswig-Holstein für einen Ausnahmezustand gesorgt. Viele Menschen zog es bei bestem Sommerwetter an die Küsten. Die Situation in den Ferienorten war sehr unterschiedlich. Es können keine weiteren Tagesgäste mehr kommen, hieß es für mehrere Stunden in Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee. Sonst sei es nicht mehr möglich, die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie einzuhalten. In St. Peter-Ording und Büsum an der Nordsee gab es dagegen keine Platzprobleme.

RND/haz/liz