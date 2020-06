Iris Berben bekommt Verdienstorden

Am Mittwoch wird Schauspielerin Iris Berben für ihr gesellschaftliches Engagement der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Ebenfalls ausgezeichnet werden Autorin Carolin Emcke und acht weitere Menschen. Zu den weiteren Preisträgern zählen Franz-Josef Antwerpes, der von 1978 bis 1999 Regierungspräsident von Köln war, und Samy Charchira: Er ist unter anderem Sachverständiger der Deutschen Islamkonferenz.

Düsseldorf. Das teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Die Schauspielerin Berben (69) – geborene Detmolderin – engagiere sich in herausragender Weise ehrenamtlich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, hieß es.

Die 52 Jahre alte Autorin Emcke stammt aus Mülheim an der Ruhr. “Emcke berichtet aus Kriegs- und Krisengebieten, analysiert das Zeitgeschehen und gibt Denkanstöße”, teilte die Staatskanzlei mit. Die Auszeichnungen sollen am Mittwoch in der Staatskanzlei in Düsseldorf verliehen werden.

