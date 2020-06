Pubs in London öffnen wieder: Viele Polizisten im Einsatz

Am 4. Juli öffnen in England unter anderem wieder die Pubs. Zu diesem Anlass rüstet die Polizei in London auf. Um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern, wird die Zahl der Einsatzkräfte deutlich erhöht. Es ist dort bereits in den vergangenen Wochen zu illegalen Partys und Ausschreitungen gekommen.

London. Die Londoner Polizei schließt gewalttätige Auseinandersetzungen bei den Pub-Öffnungen am kommenden Samstag nicht aus. Daher werde die Zahl der Einsatzkräfte deutlich erhöht, sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick am Dienstag dem Sender BBC. Es würden „eine Menge“ Polizisten in der britischen Hauptstadt zu sehen sein. Sie sage die Ausschreitungen zwar nicht voraus, so Dick. Doch betonte sie: „Wir sind absolut vorbereitet.“

Bereits in den vergangenen Wochen war es in der britischen Hauptstadt mehrfach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen bei illegalen Straßenpartys und Demonstrationen gegen Rassismus gekommen. Dabei wurden auch Dutzende Polizisten angegriffen und verletzt.

Umfangreiche Lockerungen ab 4. Juli

Premierminister Boris Johnson hat für den 4. Juli die bislang umfangreichsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen in England angekündigt. Neben den beliebten Pubs dürfen unter anderem auch Restaurants, Hotels, Friseurläden, Museen und Galerien unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen. In Pubs müssen zum Beispiel Menschenansammlungen am Tresen vermieden werden.

RND/dpa