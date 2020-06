“Oceans Eleven”-Star ist tot: Carl Reiner stirbt mit 98 Jahren

Trauer um eine Hollywood-Legende: Der Regisseur, Schauspieler und Comedian Carl Reiner ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren in Beverly Hills.

Als Regisseur von Filmen wie “Tote tragen keine Karos” wurde er weltberühmt, zuletzt war er als Schauspieler in den Gaunerkomödien “Ocean’s Eleven”, “Ocean’s 12″ und “Ocean’s 13″ zu sehen: Hollywood-Star Carl Reiner ist tot. Er starb am Montag im Alter von 98 Jahren in Beverly Hills, berichtet zunächst das Promi-Portal TMZ. Seine Assistentin Judy Nagy bestätigte den Tod dem Branchenmagazin “Variety”.

Reiner war 1922 als Kind österreichischer Einwanderer in New York geboren worden, diente nach der Schule im Militär, wurde Schauspieler und später Regisseur. In den USA feierte Reiner bereits in den 1960er-Jahren mit der “Dick Van Dyke Show” große Erfolge, in Deutschland wurde er vor allem als Regisseur und Autor erfolgreicher Komödien mit Steve Martin bekannt. Erfolge feierte Reiner außerdem mit “Oh Gott…” (1977), “Reichtum ist keine Schande” (1979) und “Solo für 2” (1984). Er gewann in seiner Karriere neun Emmys, verteilt über sieben Jahrzehnte.

Reiner hatte drei Kinder, einer davon war der Regisseur Rob Reiner, der unter anderem “Harry und Sally” drehte.

RND/seb/dpa

Carl Reiner presents an award in honor of the 15th Anniversary of ¿Freaks & Geeks¿ at the TV Land Awards at the Saban Theatre on Saturday, April 11, 2015, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) |