Mindestens zehn Tote bei Unwettern im Süden Brasiliens

Florianópolis. Bei schweren Unwettern im Süden Brasiliens sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Zivilschutzes, der von einem „außertropischen Zyklon“ in Verbindung mit einer Kaltfront sprach, starben neun Menschen im Bundesstaat Santa Catarina, ein Todesopfer wurde im Bundesstaat Rio Grande do Sul registriert. Am Mittwochmorgen erreichten die Winde bis zu 90 Stundenkilometer.

Mehr als 1,3 Millionen Haushalte in Santa Catarina von Stromausfällen betroffen

Im brasilianischen Fernsehen war zu sehen, wie ein Dach in Santa Catarinas Hauptstadt Florianópolis komplett wegflog, es kam zu Erdrutschen. Mehr als 1,3 Millionen Haushalte waren allein in dem Sieben-Millionen-Einwohner-Staat Santa Catarina, in dem viele Deutschstämmige leben, von Stromausfällen betroffen.

Auch in den Metropolen des Südostens, São Paulo und Rio de Janeiro, stürzten Bäume um, vor der Küste des Bundesstaates São Paulo wurden mindestens sieben Boote und Schiffe zerstört.

