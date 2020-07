Mindestens sieben Corona-Infizierte nach Familienfeier in Kiel

Nach einer Familienfeier in Kiel sind mindestens sieben Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden, darunter ein sechsjähriges Kind. Drei der Infizierten arbeiten in Einrichtungen der Altenhilfe. 160 Kieler befinden sich bereits in Quarantäne.

Kiel. Bei einer Familienfeier in Kiel haben sich mindestens sechs Erwachsene und ein Kind mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Dies sei am vergangenen Wochenende geschehen, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet. Den Angaben zufolge arbeiten drei Infizierte in Einrichtungen der Altenhilfe. Ein sechs Jahre altes Kind besucht eine Kita im Stadtteil Mettenhof, die am Mittwoch geschlossen wurde.

Die Feier fand laut Stadt Kiel im Freien statt. Sie sei im Rahmen der geltenden Corona-Regeln erlaubt gewesen. Wegen der Ferien sei die Kita nicht voll besetzt gewesen, sagte der Sprecher. Die etwa 50 betreuten Kinder, Eltern und Erzieher seien in Quarantäne geschickt worden. Dort sind nun insgesamt 160 Kieler in der Quarantäne.

Erste Tests in Kieler Altenhilfe-Einrichtungen

Am Freitag sollen an der Kita alle Kinder sowie Eltern und Erzieher mithilfe einer mobilen Teststation auf Corona getestet werden. Von den Ergebnissen hänge die Wiedereröffnung ab, sagte der Sprecher. Die Altenhilfe-Einrichtungen mit Mitarbeitern, die bei der Feier dabei waren, seien noch nicht geschlossen worden. Erste Tests seien aber auch dort schon durchgeführt worden, so Sabine Herlitzius, Leiterin des Kieler Gesundheitsamts. Möglicherweise betroffene Bewohner seien bereits separiert, teilte sie den “Kieler Nachrichten” mit. Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) rief die Kieler zudem auf, sich trotz der Lockerungen weiterhin strikt an die noch geltenden Corona-Regeln zu halten.

In Schleswig-Holstein waren mit Stand Mittwochabend 3163 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. In Kiel sind es nach Angaben der Stadt vom Donnerstag bisher 294. Aktuell infiziert seien 13. Die anderen Fälle hätten mit der Familienfeier nichts zu tun, sagte der Sprecher.

Im ganzen Land Schleswig-Holstein sind im Zusammenhang mit Corona bisher 152 Menschen gestorben. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

