Hannover: Fünfjähriges Mädchen ertrinkt in See

Tragisches Unglück: In Hannover ertrank am Freitagabend ein fünfjähriges Mädchen in einem See. Nachdem es beim Spielen im Wasser verschwand, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Doch für das Kind kam jede Hilfe zu spät.

Hannover. In Hannover ist ein fünfjähriges Mädchen nach einem Badeunfall gestorben. Das Mädchen sei am Freitagabend beim Spielen mit anderen Kindern im Märchensee unter Wasser verschwunden, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe daraufhin Alarm geschlagen.

Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr eilten daraufhin ins Wasser, um das Kind zu suchen. Nach etwa zehn Minuten habe ein Polizeibeamter das Mädchen ertastet und ans Ufer gezogen, hieß es. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb die Fünfjährige wenig später im Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben die Umstände des Unfalls und sucht Zeugen.

RND/dpa