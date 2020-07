Steigende Infektionszahlen: Spanische Großstadt erneut unter Quarantäne

In Spanien ist erstmals seit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine Stadt erneut unter Quarantäne gestellt worden. Die Großstadt Lleida in der katalanischen Region Segrià hat mit steigenden Infektionszahlen zu kämpfen. In der katalanischen Region Segrià seien insgesamt 210.000 Menschen betroffen

In Spanien wurde die Großstadt Lleida erneut unter Quarantäne gestellt. Erstmals seit Lockerungen der Corona-Maßnahmen seien die Infektionszahlen wieder so angestiegen, dass diese Maßnahmen ergriffen werden mussten. Das berichtet die spanische Zeitung “La Vanguardia” am Samstag.

Die Quarantäne gelte ab Samstagmittag um 12.00 Uhr. Gemäß der Verordnung dürfe niemand mehr in die Stadt und umliegende Gemeinden im Westen der gleichnamigen Provinz reisen oder sie verlassen. Eine Ausnahme von dieser Regel bestehe nur dann, wenn die Bewohner zur Arbeit müssen. Jedoch dürfen Bewohner der Quarantäneregion einmalig noch bis 16.00 Uhr an ihren Wohnort in der Zone zurückkehren. Die Polizei errichtet Kontrollposten an den Zufahrtsstraßen.

Über welchen Zeitraum die erneute Quarantäne andauern soll, war am Mittag noch unklar.

RND/liz