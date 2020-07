Zwei Tote nach Schüssen in Nachtclub in South Carolina

In South Carolina sind am frühen Sonntagmorgen Schüsse in einem Nachtclub gefallen. Mindestens zwei Menschen starben dabei, acht weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Was der Auslöser für die Tat war, ist noch unklar. Bisher konnte die Polizei auch noch niemanden verhaften.

Washington. Nach Schüssen in einem Nachtclub im US-Bundesstaat South Carolina sind Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden – einige von ihnen schwer. Es habe im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Stadt Greenville am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) bislang noch keine Festnahmen gegeben, wie der Nachrichtensender CNN und die Zeitung „New York Times“ unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Zu Hergang und Auslöser der Tat gab es demnach zunächst keine weiteren Informationen. Anfangs war mitgeteilt worden, dass zwölf Menschen verletzt worden seien, davon laut Sheriff Hobart Lewis mindestens vier schwer. Bolt sagte dem Sender WYFF-TV, dass die Zahl der Opfer korrigiert worden sei.

Elfjähriger wird in Washington erschossen

In den USA sterben im Durchschnitt jeden Tag Dutzende Menschen in Folge von Schusswaffengewalt. Am Sonntag sorgte auch ein Fall aus Washington für Entsetzen. Im Südosten der Hauptstadt wurde am späten Samstagabend (Ortszeit) ein Elfjähriger erschossen. Für Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens lobte die Polizei eine Belohnung von bis zu 25.000 US-Dollar (22.000 Euro) aus.

RND/dpa