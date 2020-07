Messerangriff auf Frau und Kleinkind: Verdächtiger in Haft

Ein Mann hat in Heidelberg am Samstag eine Frau und ihre zweijährige Tochter in Heidelberg mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Tatverdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar.

