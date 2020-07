Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies: Gericht hebt Lockdown in Gütersloh auf

Mehr als 1500 Mitarbeiter infizierten sich bei einem Corona-Ausbruch in dem Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück mit dem Coronavirus. Schulen und Kitas mussten schließen, der betroffene Betrieb stellte seine Produktion ein, Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verhängte einen Lockdown für den Kreis Gütersloh. Dieser wurde am Montag von einem Gericht aufgehoben.

Nach dem Corona-Ausbruch in dem Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wurde der Lockdown für den Kreis Gütersloh am Montag von einem Gericht außer Vollzug gesetzt. Das berichten verschiedene Medien.

Mehr dazu in Kürze.

RND/liz