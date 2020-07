“The Devil Went Down to Georgia”: Country-Sänger Charlie Daniels gestorben

Country-Sänger Charlie Daniels ist tot. Der Musiker, der vor allem mit dem Song „The Devil Went Down to Georgia“ berühmt wurde, ist nach einem Schlaganfall gestorben. Er wurde 83 Jahre alt.

New York. Der Country-Sänger Charlie Daniels, der vor allem mit seinem Song „The Devil Went Down to Georgia“ berühmt wurde, ist tot. Daniels sei am Montag im Alter von 83 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seinen Sprecher.

Der 1936 im US-Bundesstaat North Carolina geborene Daniels hatte seine Karriere in den 60er Jahren als Gitarrenspieler begonnen und unter anderem für Bob Dylan und Leonard Cohen als Musiker gearbeitet. Später gründete er seine eigene Band und landete 1979 den Riesenhit “The Devil Went Down to Georgia”. Daniels war verheiratet und hatte einen Sohn.

RND/dpa