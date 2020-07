In fünf deutschen Städten: Mehrere Gerichte nach Bombendrohungen geräumt

In mehreren deutschen Städten kommt es an Gerichten zu Bombendrohungen. Gerichte unter anderem in Mainz, Lübeck, Erfurt, Wolfsburg und Chemnitz werden geräumt. Die Gerichtsverhandlungen werden kurzzeitig ausgesetzt.

Mainz/Erfurt. Mehrere Gerichte in deutschen Städten sind am Dienstag nach Bombendrohungen geräumt worden. In Mainz, Lübeck, Erfurt, Chemnitz und Wolfsburg waren Drohungen eingegangen. In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt waren zwei Sprengstoffspürhunde im Einsatz und durchstreiften das Justizzentrum, wie eine Polizeisprecherin sagte. Betroffen seien unter anderem das Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft Erfurt, deren Mitarbeiter ihre Büros verlassen mussten. Die Gerichtsverhandlungen seien zunächst bis Mittag ausgesetzt, hieß es.

In Lübeck erfuhr die Polizei am Dienstagmorgen von der Bedrohung gegen das Gebäude des Amtsgerichts. Auch dort wurde das Gebäude laut “Lübecker Nachrichten” (LN) geräumt. Dasselbe gilt für die niedersächsischen Stadt Wolfsburg. Auch hier kam es laut “Wolfsburger Allgemeiner Zeitung” (WAZ) nach einer Drohung zu einem Polizeieinsatz.

Absperrungen in Mainz und Chemnitz

In Mainz wurde ebenso das Land- und das Amtsgericht geräumt. Die umliegenden Straßen wurden weiträumig abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Die Drohung gegen das Gebäude sei gegen 7.30 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Laut MDR kam es außerdem auch in Chemnitz am Amtsgericht zu einer Bombendrohung. Die Straße vor dem Gerichtsgebäude ist demnach abgesperrt worden.

RND/dpa/hsc