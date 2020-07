Kran stürzt in London um: Ein Toter und mehrere Verletzte

Im Osten der britischen Hauptstadt London hat sich ein Unglück ereignet. Ein 20 Meter hoher Kran, der beim Bau eines Mehrfamilienhauses eingesetzt wurde, stürzte um. Ein Mensch kam dabei ums Leben, vier wurden verletzt. Zwei davon erlitten Kopfverletzungen und werden im Krankenhaus behandelt.

London. In London ist am Mittwoch ein Mensch durch einen umstürzenden Kran ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt. Das teilte der Rettungsdienst London Ambulance Service am Abend per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zwei der Verletzten mussten demnach mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, fiel das 20 Meter hohe Transportgerät auf ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus und zwei Reihenhäuser. Unklar war zunächst, ob noch weitere Menschen in den Trümmern eingeschlossen waren. Auch die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt.

Bevölkerung ist aufgerufen, das Gebiet zu meiden

In einer Feuerwehr-Mitteilung hieß es, ein Rettungsteam sei mit Spezialgerät vor Ort, es werde mit einem langwierigen Einsatz gerechnet. Der Unfall ereignete sich im Osten der britischen Hauptstadt im Stadtteil Bow. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gebiet zu meiden.

RND/dpa