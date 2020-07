Oppenau: Großes Polizeiaufgebot sucht nach bewaffnetem Mann

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei um Oppenau im Schwarzwald nach einem bewaffneten Mann. Er soll Kleidung mit einem Tarnmuster tragen. Die Anwohner der betroffenen Gegend werden gebeten, nach Hause zu gehen.

Oppenau. Mit einem starken Aufgebot sucht die Polizei in und um Oppenau im Schwarzwald nach einem mit Tarnmuster bekleideten, bewaffneten Mann. Es seien mehrere Streifenbesatzungen und auch ein Hubschrauber im Einsatz, teilte die Polizei in Offenburg am Sonntagmittag mit. Sie rief die Menschen in der betroffenen Gegend dazu auf, nach Hause zu gehen.

Am Nachmittag folgten dann weitere Angaben seitens der Polizei: Demnach sei ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann gemeldet worden, der sich an einer Hütte im Bereich Oppenau aufgehalten habe. Eine anschließende Kontrolle durch die Polizei ergab, dass er darüber hinaus auch ein Messer sowie eine Pistole bei sich führte. Dem Verdächtigen sei es schließlich gelungen, die Polizeikontrolle zu entwaffnen und floh in ein nahegelegenes Waldstück.

Es sei nicht geklärt, welche Gefahr von dem Mann ausgeht, hieß es. Es kann bislang nicht genau beurteilt werden, ob sich der Bewaffnete möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und welche Gefahr von ihm ausgeht.

RND/ots/dpa