Elvis Presley: Enkel Benjamin Keough stirbt mit nur 27 Jahren

Benjamin Keough, der älteste Sohn von Lisa Marie Presley, ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Er wurde in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. „Ihr Herz ist gebrochen. Sie ist untröstlich und am Boden zerstört“, wird Mutter Lisa Marie von ihrem Manager zitiert.

Benjamin Keough, Sohn von Lisa Marie Presley und Enkelsohn von Elvis Presley, ist tot. Der 27-Jährige wurde leblos in in einem Vorort von Los Angeles aufgefunden, wie mehrere Medien berichten. Das Herz seiner Mutter sei gebrochen, sagte ihr Manager Roger Widynowski gegenüber “TMZ”. “Sie ist untröstlich und am Boden zerstört, aber sie versucht, für ihre elfjährigen Zwillinge und ihre älteste Tochter Riley stark zu bleiben. Sie hat den Jungen vergöttert”, wird die Managerin zitiert. Benjamin sei die erste Liebe ihres Lebens gewesen.

Wie Opa Elvis Presley: Benjamin Keough wollte als Sänger durchstarten

Benjamin Keough stammt wie auch die 31-jährige Tochter Riley aus der der Ehe von Lisa Marie Presley mit dem Musiker Danny Keough. 1994 trennten sich die beiden und Presley heiratete Michael Jackson, später auch Nicolas Cage. Aus ihrer vierten Ehe mit Michael Lockwood stammen die Zwillinge Finley und Harper. Die 51-Jährige hatte immer wieder die Ähnlichkeit von Benjamin, der sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit hielt, und ihrem eigenen Vater betont.

Keough, der sich auch als Sänger versucht hatte, soll Suizid begangen haben. Mit einer Schusswunde im Oberkörper sei er am Sonntagmorgen (Ortszeit) in seiner Villa in Calabasas gefunden worden und noch an Ort und Stelle für tot erklärt worden.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de