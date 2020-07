Corona-Hotspot: Kalifornien schließt erneut Restaurants, Bars und Kinos

Der US-Bundesstaat Kalifornien reagiert auf die zuletzt rasant gestiegenen Corona-Infektionen. Der Betrieb in Restaurants, Bars und Kinos wird wieder runtergefahren. Und das, obwohl der Staat zu Beginn der Krise noch Vorbildfunktion genießen durfte.

War im April noch New York der Corona-Hotspot in den USA, verzeichnen seit einigen Tagen vor allem die US-Bundesstaaten Kalifornien, Texas und Florida einen massiven Anstieg der Infektionszahlen. Nun reagiert Kalifornien – und fährt den Betrieb in Restaurants, Bars und Kinos wieder runter – das verkündete die Nachrichtenagentur AFP am Montagabend.

Kalifornien hingegen galt am Anfang der Corona-Krise in den USA als Vorbild. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat hatte als einer der ersten strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt. Die Zahl der Corona-Fälle blieb somit gering, auch die sogenannte Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag zeitweise unter 1,0. Inzwischen wurden nach den Lockerungen jedoch knapp 310.000 Fälle und 7000 Tote registriert.

RND/liz