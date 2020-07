Schweinsteiger und Ivanovic feiern vierten Hochzeitstag – und zeigen unbekanntes Hochzeitsfoto

Seit vier Jahren sind Fußballer Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic verheiratet. Zu seinem Hochzeitstag veröffentlicht das Paar nun ein noch unbekanntes Bild der Heirat.

Fußballer Bastian Schweinsteiger (35) und seine Frau Ana Ivanovic (32) feiern ihren vierten Hochzeitstag. Und zu diesem Anlass teilt das Traumpaar ein noch unbekanntes Foto seiner Hochzeit vor vier Jahren. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme, die die beiden auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlicht haben, zeigt die beiden beim Tanz. Ivanovic lehnt sich im weißen Brautkleid leicht zurück, Schweinsteiger beugt sich in seinem Anzug über sie – die beiden schauen sich in die Augen.

Zu dem persönlichen Bild schreibt Schweinsteiger: “Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer zu zweit” und gratuliert seiner Frau zum Hochzeitstag. Ivanovic schreibt zu demselben Bild auf ihrem Account: “Es fühlt sich wie heute an. All die Freunde, das Lachen, die Erinnerungen. Danke Bastian Schweinsteiger für alles, was du machst, sagst und für mich tust. Ich fühle mich gesegnet.”

Unter den Posts finden sich zahlreiche Glückwünsche. Den Fans gefällt die neue Aufnahme offenbar sehr.

RND/hsc