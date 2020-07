Im Livestream ab 14 Uhr: Aktuelle Informationen über Suche nach bewaffnetem Mann in Oppenau

Der bewaffnete Mann aus Oppenau ist noch immer spurlos verschwunden. Ein Großaufgebot der Polizei ist weiter auf der Suche nach ihm. Ab 14 Uhr wird hier im Livestream über die aktuellen Ereignisse informiert.

Oppenau. Mit großem Polizeiaufgebot sucht die Polizei in der Region rund um Oppenau im Schwarzwald weiter nach einem 31-Jährigen, der vier Polizisten entwaffnet hatte und seitdem auf der Flucht ist. Allerdings seien weniger Polizisten im Einsatz als noch am Tag zuvor, sagte Polizeisprecher Yannik Hilger am Dienstag. Zahlen dazu oder andere Einzelheiten zu aktuellen Entwicklungen nannte er nicht.

“Für weitere Details verweisen wir gnadenlos auf die Pressekonferenz am Nachmittag”, sagte er. Dort wollten Polizei und Staatsanwaltschaft um 14 Uhr über die aktuelle Lage informieren. Erwartet wurden auch Polizeipräsident Reinhard Renter und der Bürgermeister der Schwarzwald-Gemeinde, Uwe Gaiser.

Hier im Livestream: Aktuelle Lage in in Oppenau

Nach offiziellen Angaben startet die Pressekonferenz um ca. 14 Uhr. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verschieben.

Der vorbestrafte Mann ohne festen Wohnsitz war am Sonntag im Zuge einer Polizeikontrolle in den Wald geflohen. Zuvor hatte er vier Polizeibeamte, die ihn in einer Hütte am Waldrand aufgesucht hatten, unvermittelt mit gezückter Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Seither ist der 31-Jährige verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann sehr gut in dem unwegsamen Gelände rund um die Gemeinde auskennt.

RND/hsc/mit dpa