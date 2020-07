Schauspielerin Galyn Gorg mit nur 55 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Galyn Gorg ist am Dienstag im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Sie ist bekannt aus Filmen wie “Robocop 2” oder der Serie „Der Prinz von Bel-Air“. Gorg erlag einem Krebsleiden, das mit einem Tumor in der Lunge begonnen hatte.

New York. Die Schauspielerin Galyn Gorg ist am Dienstag im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Das teilte ihre Schwester Gentry Gorg auf Facebook mit. Sie war bekannt aus etlichen Filmen wie “Robocop 2”, “Judgment Night – Zum Töten verurteilt” oder “Gefährliche Brandung”. In der beliebten Serie “Der Prinz von Bel-Air” spielte sie auch in einer Folge an der Seite von Will Smith.

Die Schauspielerin erlag einem Krebsleiden, das mit einem Tumor in der Lunge begann und letztlich im ganzen Körper streute. Ihre Schwester postete zu der Nachricht einen Link zu einer GoFundMe-Seite, wo sie Spenden für die Beerdigung sammelt. Auf der Spendenseite steht: “Galyn Gorg war und ist ein großer Teil unserer Familie, sie bedeutet jedem von uns so viel.”

Am Mittwoch Geburtstag

Nur einen Tag nach ihrem Tod wäre Galyn Gorg am Mittwoch 56 Jahre alt geworden.

RND/nis