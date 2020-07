Chris Evans schenkt sechsjährigem Helden sein “Captain America”-Schild

Schauspieler Chris Evans ist auf die Geschichte des sechsjährigen Bridger Walker aufmerksam geworden, der seiner kleinen Schwester das Leben rettete. „Du bist ein Held“, sagt der Schauspieler in einer Videobotschaft. Außerdem hat Evans noch eine Überraschung für Bridger parat.

In den USA wird Bridger Walker (6) als Held gefeiert. Der kleine Junge stellte sich zwischen einen aggressiven Hund und seine Schwester (4). Mit der selbstlosen Aktion rettet er dem Mädchen wohl das Leben. Er selbst wird von mehreren Bissen des Tieres schwer im Gesicht verletzt. Im Krankenhaus musste er mit 90 Stichen genäht werden.

Seine Tante Nicole Walker postete die Geschichte vor Kurzem auf Instagram. Seitdem melden sich unzählige Prominente bei dem Sechsjährigen und ehren ihn für seine heldenhafte Aktion. Für den Jungen geht nun ein Traum in Erfüllung. Schauspieler Chris Evans (“Captain America”) meldet sich mit einer Videobotschaft bei ihm.

Chris Evans adelt das Kind: “Du bist ein Held. Was du getan hast, war mutig und selbstlos.”

Evans ist überwältigt vom Mut des Sechsjährigen: “Ich habe von deine Geschichte gelesen. Ich habe gesehen, was du getan hast und ich bin mir sicher, dass du das gleich schon oft in den letzten Tagen gehört hast. Aber lass mich der nächste sein, der dir das sagt: Du bist ein Held. Was du getan hast, war so mutig, so selbstlos. Deine Schwester kann so glücklich sein, dich als ihren Bruder zu haben. Deine Eltern müssen so stolz auf dich sein.”

Doch Chris Evans reicht die Videobotschaft alleine nicht. Der “Captain America”-Schauspieler schenkt Bridger dazu noch sein echtes Schild aus dem Film. Der Junge und seine Eltern sind überwältigt.

