Feuerwehrleute retten Schaf aus Abflussrohr

Im Hohenlohekreis ist ein Schaf in einem Abflussrohr stecken geblieben. Die Feuerwehr musste das Rohr mit einem Bagger freilegen, um das unverletzte Tier zu retten. Was das Schaf im Rohr suchte, ist noch unklar.

Bretzfeld. Ein Schaf ist in Bretzfeld (Hohenlohekreis) in ein Abflussrohr gekrochen und hat so einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das erkundungsfreudige Tier war wohl auf dem Weg zu neuen Gefilden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die flauschige und wärmende Wolle habe jedoch am Donnerstag dafür gesorgt, dass das Schaf stecken blieb. Feuerwehrleute legten das Rohr demnach mit einem Bagger frei und retteten das unverletzte Tier.

Es wurde im Anschluss dem Schäfer übergeben.

RND/dpa