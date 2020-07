Illegales Autorennen: Unbeteiligte Frau schwer verletzt

Bei einem illegalen Autorennen in Leipzig wurde eine 48 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt. Die Frau war nicht ab dem Rennen beteiligt – einer der beiden Raser fuhr ihr auf. Ihr Wagen kollidierte mit zwei Bäumen. Auch der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, von seinem Kontrahenten fehlt jede Spur.

Leipzig. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin ist in Leipzig im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 26-Jähriger am Freitag mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit einem anderen Raser hinterhergefahren. Als der Vorausfahrende das Auto der 48-Jährigen überholte, konnte der 26-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf deren Wagen auf.

Das Auto der Frau kam von der Straße ab, kollidierte mit zwei Bäumen und blieb im Graben stecken. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Gegen ihn werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der zweite Raser ist laut Polizei unbekannt.

RND/dpa