Pilzsammler finden in Wald Koffer mit Leiche

Bei einem Ausflug haben Pilzsammler in Russland einen Koffer mit einer Leiche gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich dabei um eine ältere Frau. Demnach starb sie bereits vor drei Monaten. Ihre Identität ist bislang unklar.

Abramzewo. Pilzsammler haben in Russland bei einem Ausflug in den Wald einen Koffer mit einer Leiche gefunden. Der Koffer sei in einem Wäldchen in der Nähe eines Bahnhofs in Abramzewo im Moskauer Umland abgelegt worden, teilten die Behörden russischen Medien zufolge am Sonntag mit.

Die Sammler sollen die Behörden verständigt haben, als sie den Koffer öffneten und den toten Körper einer älteren Frau entdeckten. Die Frau soll ersten Erkenntnissen zufolge schon mindestens drei Monate tot sein. Ihre Identität sei jedoch bislang unklar, hieß es.

Das Dorf Abramzewo befindet sich rund 60 Kilometer nordöstlich von Moskau und wurde als Künstlerkolonie Anfang des 20. Jahrhundert bekannt. Es ist bis heute ein beliebtes Ausflugsziel.

RND/dpa