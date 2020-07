Karaoke: So können Japaner auch mit Maske klar und laut singen

In Japan kann man nun auch mit Corona-Maske vor dem Mund glasklar vernehmbar singen, so als hätte man keine Maske auf. Möglich macht das ein neues Feature, das in Karaokemaschinen im ganzen Land installiert wurde. Das neue Feature verstärkt beim Einschalten automatisch die Tonhöhen im mittleren und hohen Bereich.

Tokio. Gute Nachricht für Karaoke-Fans in Corona-Zeiten: In Japan können sie nun auch mit Corona-Maske vor dem Mund glasklar vernehmbar singen, so als hätte man keine Maske auf. Möglich macht das ein „masuku efekkuto“ (Maskeneffekt“) genanntes neues Feature, das in Karaoke-Maschinen im ganzen Land installiert wurde, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Samstag berichtete. Besucher von Karaokeräumen können den „Maskeneffekt“ auf den populären und überall im Inselreich verwendeten „Joysound“-Maschinen benutzen.

Seit Aufhebung des Corona-Notstands erfreuen sich japanische Karaoke-Einrichtungen wieder steigender Besucherzahlen, wobei die Fans den neuen Zeiten angepasst jetzt mit Gesichts-Schutzmasken zum Instrumental-Playback bekannter Musikstücke live ins Mikrofon singen

Die Masken können die eigene Stimme jedoch dämpfen. Um das jetzt zu korrigieren, verstärkt das neue feature auf “Joysound”-Maschinen beim Einschalten automatisch die Tonhöhen im mittleren und hohen Bereich.

