Großbrand in Osnabrück – riesige Rauchwolke über der Stadt

Großeinsatz für die Feuerwehr in Osnabrück. Am Montag brach auf dem Gelände eines Autohändlers ein Großbrand aus. Drei Menschen wurden verletzt.

Osnabrück. Bei einem Großbrand auf dem Gelände eines Autohändlers in einem Stadtteil von Osnabrück sind drei Menschen verletzt worden. Berufs- und Freiwillige Feuerwehr waren am Montag im Großeinsatz. Das Feuer habe auf ein benachbartes Chemieunternehmen übergegriffen, teilten die Stadt Osnabrück und die Feuerwehr mit.

Zeitweise sollten die Menschen in Osnabrück Fenster und Türen geschlossen halten, das galt der Stadtsprecherin zufolge am Nachmittag aber nur noch für die direkten Nachbarn. Der Brand sei unter Kontrolle. Zur möglichen Brandursache wurde nichts mitgeteilt.

Umgebung wird auf Verunreinigungen geprüft

Eine kilometerweit zu sehende Rauchsäule stand am Montag zeitweise über dem Brandort in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Fledder unweit des Osnabrücker Volkswagen-Werks. Der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz überprüfe die Umgebung auf Verunreinigungen, hieß es in der Mitteilung.

Eine Drohne des städtischen Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen sondiere die Situation aus der Luft. Ein Regenklärbecken wurde abgesperrt, bislang wurden über 100.000 Liter kontaminiertes Löschwasser abgepumpt.

RND/dpa