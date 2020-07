Ernst August Prinz von Hannover randaliert mit Baseballschläger in Polizeirevier

Vor einer Woche war Ernst August Prinz von Hannover in Österreich mit zwei Polizisten aneinandergeraten. An diesem Dienstag fuhr er mit einem Taxi zum Revier. Mit einem Baseballschläger in der Hand beschimpfte er offenbar zwei Polizistinnen.

Nachdem Ernst August Prinz von Hannover vergangene Woche im österreichischen Grünau zwei Polizisten verprügelt haben soll, soll er die Beamten nun erneut aufgesucht haben, wie die “NP” berichtet. Demnach bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich, dass der Prinz am Dienstagabend mit einem Baseballschläger vor der Polizeiwache Scharnstein aufgetaucht sei.

Er wollte wohl Rache an den Polizisten zu nehmen, die vergangene Woche nach seinem Notruf bei ihm zu Hause waren. Bei ihrem Besuch hätten sie ihn geschlagen und zu Unrecht in die Psychiatrie eingewiesen, so der Prinz. Die Version der Polizei klang indes anders: Demnach soll der Prinz ausgerastet sein, als die Polizisten bei ihm eintrafen und auf sie losgegangen sein.

An diesem Dienstag setzte sich der Prinz ins Taxi, um von seinem Landgut zur Polizeiwache in Scharnstein zu fahren. Die betroffenen Beamten hatten allerdings keinen Dienst. So beschimpfte der Prinz zwei anwesende Polizistinnen. Welche Konsequenzen sein neuerlicher Besuch im Revier nach sich ziehen wird, ist noch nicht bekannt.

RND/kiel