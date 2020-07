Mann ruft Rettungswagen und greift dann Sanitäter an

Ein Mann alarmiert in Hessen selbst einen Rettungswagen, dann greift er die Sanitäter an. Zwei Helfer werden verletzt.

Limburg. Zwei Rettungsassistenten sind bei einem Einsatz in Limburg in Hessen von einem 26-Jährigen angegriffen worden. Dabei sei einer der Helfer leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Am Rettungswagen entstand den Angaben zufolge ein leichter Sachschaden. Der Angreifer hatte demnach am Samstag den Rettungswagen selbst verständigt. Die Polizei nahm den Mann fest, er kam in Gewahrsam. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

RND/dpa