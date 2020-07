Mann fährt in Menschengruppe in Berlin – sieben Verletzte

In Berlin sind bei einem Autounfall am Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug soll in der Nähe des Bahnhof Zoos in eine Menschengruppe gefahren sein. Die Feuerwehr spricht von sieben Verletzten.

In Berlin ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Autounfall gekommen. Ein Fahrzeug ist am Hardenbergplatz in der Nähe des Bahnhofs Zoos in eine Menschengruppe gefahren sein. In einem Tweet der Feuerwehr Berlin war zunächst von mindestens fünf Verletzten die Rede. In einem späteren Post heißt es “Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein PKW von der Straße ab und fuhr auf den Gehweg. Dabei sind sieben Personen verletzt worden, drei davon schwer. Eine Person musste reanimiert werden. Zahlreiche Betroffene werden seelsorgerisch betreut.” 60 Einsatzkräfte waren am Morgen im Einsatz, ebenso zwei Rettungshubschrauber. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Mehr in Kürze.

RND/lob