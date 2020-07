Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat geheiratet

Es war eine Trauung im kleinen Rahmen: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine langjährige Lebensgefährtin Annett Hofmann haben geheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Dresden. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer (45) hat seine langjährige Partnerin Annett Hofmann (45) geheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Die Hochzeit in der Alten Kirche im Dresdner Stadtteil Klotzsche wurde bereits am Freitag gefeiert. “Die Hochzeit sollte kein öffentliches Ereignis werden. Es war ein Tag ganz für die Familie”, teilte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Sonntag mit.

Neben den Kindern seien nur die Eltern zur Trauung erschienen. Hofmann ist Journalistin und arbeitet derzeit als Referatsleiterin im sächsischen Sozialministerium.

RND/dpa