Hauseinsturz in Düsseldorf: Ein Bauarbeiter tot aufgefunden

Nach dem Hauseinsturz in Düsseldorf haben die Einsatzkräfte einen Bauarbeiter tot aufgefunden. Den Leichnam habe man jedoch noch nicht bergen können. Nach dem anderen vermissten Mann wird noch gesucht.

Düsseldorf. Nach dem verheerenden Hauseinsturz auf einer Baustelle in Düsseldorf haben die Rettungskräfte einen Bauarbeiter tot aufgefunden. Das berichten die “WAZ” und die “Rheinische Post” unter Berufung auf die Düsseldorfer Feuerwehr.

Wie die Einsatzkräfte mitteilen, habe man den Leichnam jedoch noch nicht bergen können. Nach einem zweiten Vermissten werde unter den Trümmern weiter gesucht.

Einsturz am Montagmittag

Das mehrstöckige, leer stehende Haus wurde kernsaniert, als das Unglück am Montag in der Mittagszeit geschah. Zunächst waren die Einsatzkräfte von einem Vermissten – einem 39-Jährigen – ausgegangen, der unter dem riesigen Schuttberg vermutet wurde. Am Abend kam die Befürchtung dazu, dass ein weiterer Bauarbeiter verschüttet sein könnte.

RND/msc