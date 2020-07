Familienfeier in Mecklenburg-Vorpommern: Zwölf Infizierte – 200 Menschen in Quarantäne

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich zwölf Personen bei einer Feier mit dem Coronavirus infiziert. Rund 200 Kontaktpersonen müssen in Quranatäne. Ursprung des Infektionsgeschehens soll eine Baby-Begrüßungsparty gewesen sein.

Parchim. Nach einer Familienfeier im Raum Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern sind mittlerweile zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sagte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Donnerstag. Von den zwölf Fällen entfielen elf auf den Landkreis und einer auf Schwerin. Rund 200 Kontaktpersonen seien in Quarantäne, am Donnerstag sollte es weitere Tests geben.

Nach einem Bericht der “Schweriner Volkszeitung” war wohl eine Baby-Begrüßungsparty mit mehr als 35 Personen in einem kleinen Ort nahe Hagenow der Ursprung des Infektionsgeschehens. Diese habe zum größten Teil im Freien stattgefunden, wegen des Wetters sei aber auch in einer Garage weitergefeiert worden. Unter den Infizierten ist demnach auch eine Mitarbeiterin des Jobcenters in Hagenow. Es wurde bis auf weiteres komplett geschlossen, wie es auf der Internetseite des Jobcenters heißt.

RND/dpa